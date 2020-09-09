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Gaziler ve Şehitler Derneği’nden Vali Coşkun’a ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Gaziler ve Şehitler Derneği’nden Vali Coşkun’a ziyaret
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve dernek üyesi İsa Özdoğan’ı makamında misafir etti. Ziyarette, kısa süre önce Kahramanmaraş’a atanmasından dolayı Vali Coşkun’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Kul, “Sayın Valimize hoş geldin ziyaretinde bulunduk. Pandemi dolayısıyla kısıtlı sayıda üyemizle bu ziyareti gerçekleştirdik. Derneğimizle ilgili olarak bilgi aktardık. Sayın Valimiz, en kısa sürede derneğimizi ziyaret edeceğini belirtti. Ayrıca, Karaelbistan Mahallesi girişinde bulunan şehitliğin düzenlenmesi ve Elbistan’a kazandırılması noktasında verdiği söz de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendisine tüm şehit aileleri ve gazilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarının altını çizerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 


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Gaziler Ve Şehitler Derneği’nden Vali Coşkun’a Ziyaret
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