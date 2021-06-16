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Gaziler ve Şehitler Derneği’nden jandarmaya 182.yıl ziyareti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182.yıldönümü münasebetiyle yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Gaziler ve Şehitler Derneği’nden jandarmaya 182.yıl ziyareti
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Jandarma Teşkilatı’nın 182.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert nezdinde tüm personellere başarılar diledi.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Başkan Kul, Jandarma Teşkilatı'nın milletimizin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirtti.

Başkan Kul, “Jandarma Teşkilatımız; kurulduğu günden bugüne kadar milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir. Vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş ve sonsuz güvenine mazhar olmuştur. Bu düşüncelerle, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünü kutlar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Başta Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığımızın personelleri olmak üzere tüm Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kul, ziyaretin anısına Binbaşı Sert’e plaket takdim etti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert de, nezaketinden dolayı Başkan Kul’a teşekkür etti.

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Gaziler Ve Şehitler Derneğinden Jandarmaya 182.yıl Ziyareti