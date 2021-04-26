Gaziler Pınarı bölgeye can katacak

Doğu Akdeniz Arama Kurtarma Derneği (DAKUD) bünyesindeki Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, geçen günlerde ilk fidanları toprakla buluşturdukları Şehitler Hatıra Ormanı ve bölgedeki yaşama can katacak pınar çalışmasını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Başaran, yerin metrelerce altında ulaşılan pınara, ‘Türk Dünyası Harp Malulü Gaziler Pınarı ismini verdiklerini belirtti.

DAKUD bünyesinde bulunan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, ‘Şehitler Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi’nin Kızılseher bölgesinde yaklaşık 1000 adet değişik türlerdeki fidanı geniş bir katılımla toprakla buluşturmuştu. Hatıra ormanının bulunduğu bölgeye bir pınar kazandırmak için kolları sıvayan Dernek Başkanı Hasan Başaran ve doğaseverler, iş makinelerinin de desteği ile hummalı bir çalışmanın sonucunda istedikleri suya kavuştu. Metrelerce derinlikteki kaynaktan çıkarılan su, Şehitler Hatıra Ormanı’ndaki fidanlar başta olmak üzere yaban hayatı, kampçılar ve piknikçiler ile vatandaşların hayatını kolaylaştıracak.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, çalışma sonucunda pınarın kaynağına ulaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Şehitler Hatıra Ormanı’na dikilen fidanların suya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Başaran, “Bulunduğumuz bölgede toprakla buluşturulmuş 1000 fidanımız var. Bu fidanların büyük kısmı meyve fidanı ve doğal olarak da suya ihtiyaçları fazla. Biz de hem bu fidanların ve yaban hayatının ihtiyacını karşılamak hem de ilerleyen dönemlerde buraya gelecek hemşerilerimize hizmet etsin diye bir pınar çalışması başlatmıştık. Çok şükür güzel bir sonuç elde ettik. Pınarımıza da Türk Dünyası Harp Malulü Gaziler Pınarı adını verdik. Su hayattır ve biz de bu pınarın bölgeye hayat katacağına inanıyoruz.

Bu çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş ve Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali Demir beylere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.