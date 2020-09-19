banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi.

Gaziler Günü törenle kutlandı
banner17
banner43

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi.   

Törende, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Atatürk anıtına çelenk bıraktılar.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde gazilerin gurur gününe özel gerçekleştirilen törene, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, kurum amirleri ve müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve protokol üyeleri, törene katılan gazilerin bu anlamlı gününü tebrik ettiler.

Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul da tören sonrasında yaptığı değerlendirmede, gazilerin, şehitlerle birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşları olduğunu söyledi.

Aynı zamanda şehit evladının doğum günü olan 19 Eylül tarihinin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Kul, “Dinimize göre, şehitlik ve gazilik birbirinden ayrılmaz 2 yüce mertebedir. Birisi Allah için savaşarak ölmek, diğeri ise aynı savaştan sağ çıkıp şerefle yaşamak demektir. Bu iki mertebeye ulaşmak, biz Müslümanların asırlardır ana gayesi olmuştur. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Bu, Yüce Allah’ın vaadidir. İnsanlar, çalışarak rütbe ve makam elde edebilirler ama karşılığında mükafat olarak cennet yoktur. Ancak şehitlik ve gazilik müstesnadır. Bunların karşılığında cennet vaat edilmiştir. Bir şehit babası olarak, dini, vatanı, mukaddes değerleri için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şerefli gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Kul, Karaelbistan Mahallesi’ndeki şehitliğin düzenlenmesi ile ilgili de önümüzdeki günlerde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacağını da sözlerine ekledi.



 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gaziler Günü Törenle Kutlandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fehmi yılmaz 4 saat önce

Gazilerimizin onur gününü canı gönülden kutluyorum hayat boyu saglık, sıhhat, huzur dılıyorum .Yeniden Refeh partisi İLçe başkani Fehmi Yılmaz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)