Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi.

Törende, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Atatürk anıtına çelenk bıraktılar.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde gazilerin gurur gününe özel gerçekleştirilen törene, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, kurum amirleri ve müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve protokol üyeleri, törene katılan gazilerin bu anlamlı gününü tebrik ettiler.

Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul da tören sonrasında yaptığı değerlendirmede, gazilerin, şehitlerle birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşları olduğunu söyledi.

Aynı zamanda şehit evladının doğum günü olan 19 Eylül tarihinin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Kul, “Dinimize göre, şehitlik ve gazilik birbirinden ayrılmaz 2 yüce mertebedir. Birisi Allah için savaşarak ölmek, diğeri ise aynı savaştan sağ çıkıp şerefle yaşamak demektir. Bu iki mertebeye ulaşmak, biz Müslümanların asırlardır ana gayesi olmuştur. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Bu, Yüce Allah’ın vaadidir. İnsanlar, çalışarak rütbe ve makam elde edebilirler ama karşılığında mükafat olarak cennet yoktur. Ancak şehitlik ve gazilik müstesnadır. Bunların karşılığında cennet vaat edilmiştir. Bir şehit babası olarak, dini, vatanı, mukaddes değerleri için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şerefli gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Kul, Karaelbistan Mahallesi’ndeki şehitliğin düzenlenmesi ile ilgili de önümüzdeki günlerde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacağını da sözlerine ekledi.







