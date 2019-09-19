Gaziler Günü törenle kutlandı

Törende Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar. Cumhuriyet Meydanı’nda gazilerin gurur gününe özel gerçekleştirilen törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, resmi kurumların amirleri ve müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Ali Muslu yaptı.

Muslu, “Gazilik; vatan, din ve namus uğruna mücadele ve harp eden veya yaralanmış güvenlik güçleri için kullanılan yüce bir kavramdır. Sakarya Meydan Muharebesi’nde kazanılan zafer sonrasında TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, 19 Eylül 1921 tarihli oturumda mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesi nedeniyle 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Aziz milletimiz, tarihten bugüne kadar ana bildiği ve kutsal saydığı vatanı uğrunda mücadele edip gerektiğinde canından vazgeçmeyi bir vazife bilmiştir. Toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır şiarı ile vatan uğurunda aldığımız yaralar biz Türk milleti için bir şeref nişanı kabul edilmiştir. Bin yıldır Anadolu’yu yurt haline getiren büyük milletimiz, dinine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına göz dikenleri gazilik ve şehitlik şerefine nail olabilmek için öne atılarak bozguna uğratmıştır. 15 Temmuz’da da FETÖ hainlerinin, tüm şer odaklarının en büyük korkusu, gazilik ve şahadete aşık olan milletimizdir” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul ise, gazilerin, şehitlerle birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşları olduğunu kaydettiği konuşmasında, 19 Eylül’ün, gazilerimizin şeref günü olduğuna işaret etti.

Kul, şunları söyledi:

“Dinimize göre, şehitlik ve gazilik birbirinden ayrılmaz 2 yüce mertebedir. Birisi Allah için savaşarak ölmek, diğeri ise aynı savaştan sağ çıkıp şerefle yaşamak demektir. Bu iki mertebeye ulaşmak, biz Müslümanların asırlardır ana gayesi olmuştur. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Bu, Yüce Allah’ın vaadidir. İnsanlar, çalışarak rütbe ve makam elde edebilirler ama karşılığında mükafat olarak cennet yoktur. Ancak şehitlik ve gazilik müstesnadır. Bunların karşılığında cennet vaat edilmiştir. Bir şehit babası olarak, dini, vatanı, mukaddes değerleri için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şerefli gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.”





































Program, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’nın, şehit yakınları ve gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik etmesi ile son buldu.