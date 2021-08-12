Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Kaymakamlığı’ndan şiddetli yağış uyarısı
Elbistan Kaymakamlığı’ndan şiddetli yağış uyarısı
Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
Bisiklet yolu için memnuniyet anketi
Sel sonrasında mağduriyetler gideriliyor
Sel sonrasında mağduriyetler gideriliyor
Başkan Bozan: “Çevre katliamının önünde dimdik duracağız”
Başkan Bozan: “Çevre katliamının önünde...
Sağanak yağmur 2 mahallede sele dönüştü
Sağanak yağmur 2 mahallede sele...
banner191
banner162

Gaziler Derneği’ne destek olan esnaflara plaket

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’ne destek olan esnaflara, dernek yönetimi tarafından plaketle teşekkür edildi.

Gaziler Derneği’ne destek olan esnaflara plaket
banner167

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, dernek olarak şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin desteklenmesi amacıyla; şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Derneğin bu çalışmaları esnasında esnaflardan, işadamlarından ve vatandaşlardan büyük destek gördüklerini belirten Kul, “Derneğimize yapılan yardımlar gerçekten çok anlamlı bizim için. Biz de bu ilgi ve desteği karşılıksız bırakmama adına esnaflarımıza plaket takdim etmek istedik. Bizlerin yanında olan tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Plaket alan esnaflar da dernek başkanı Ragıp Kul ve yönetimine duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gaziler Derneğine Destek Olan Esnaflara Plaket