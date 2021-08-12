Gaziler Derneği’ne destek olan esnaflara plaket

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, dernek olarak şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin desteklenmesi amacıyla; şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Derneğin bu çalışmaları esnasında esnaflardan, işadamlarından ve vatandaşlardan büyük destek gördüklerini belirten Kul, “Derneğimize yapılan yardımlar gerçekten çok anlamlı bizim için. Biz de bu ilgi ve desteği karşılıksız bırakmama adına esnaflarımıza plaket takdim etmek istedik. Bizlerin yanında olan tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Plaket alan esnaflar da dernek başkanı Ragıp Kul ve yönetimine duydukları memnuniyeti dile getirdiler.