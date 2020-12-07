Gaziantep’ten getirdiği uyuşturucu ile yakalanan zanlıya 9 yıl hapis

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak Elbistan-Göksun karayolunda yaptıkları uygulamada, Gaziantep'ten geldiği öğrenilen bir aracı durdurmuş; araçta ve içindeki şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 153.75 gram ateş-buz olarak adlandırılan metamfetamin ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli N.K, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Sanık hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık N.K. ile avukatı katıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sanığın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.