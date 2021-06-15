Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti

Tedavisinin ardından taburcu edilerek Elbistan’daki baba ocağına gelen Alkaya’yı ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Alkaya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

23 Nisan’da Suriye’nin El-Bab ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlayıcı, teröristlerce infilak ettirilmiş, saldırı sonucunda Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman onbaşı Emrah Alkaya, sırtına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanmıştı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, “Kahraman askerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Yüce Allah, vatan savunmasında görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi korusun” ifadelerini kullandı.