Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda...
Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde daha öğrenci alacak
Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde...
Başkan Gürbüz, muhtarlarla buluştu
Başkan Gürbüz, muhtarlarla buluştu
banner191
banner162

Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El-Bab kentinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
banner167

Tedavisinin ardından taburcu edilerek Elbistan’daki baba ocağına gelen Alkaya’yı ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Alkaya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

23 Nisan’da Suriye’nin El-Bab ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlayıcı, teröristlerce infilak ettirilmiş, saldırı sonucunda Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman onbaşı Emrah Alkaya, sırtına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanmıştı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, “Kahraman askerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Yüce Allah, vatan savunmasında görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi korusun” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gazi Mehmetçike Geçmiş Olsun Ziyareti