Gazetemizden Kaymakam Pendik’e hayırlı olsun ziyareti

Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri, Nurhak Kaymakamlığı görevine atanan İsmail Pendik’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Mersin’in Gülnar İlçesi Kaymakamı iken Nurhak Kaymakamlığı’na atanan İsmail Pendik, ilçeye gelerek görevine başladı. Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri Hasan Göçer ve Himmet Göçer, Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, basının önemine vurgu yaptı. Basının halk ile kamu görevi yapanlar arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirten Kaymakam Pendik, kamu hizmetlerinin vatandaşlara duyurulmasında çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Nurhak’ın hem sosyal, hem kültürel, hem de coğrafi yapısı ile özel bir ilçe olduğunu anlatan Kaymakam Pendik, “Hoşgörü burada, birlik ve beraberlik burada. Stratejik açıdan önemli bir noktada yer alan Nurhak’a hizmetçi olmak için buradayız” dedi.

Nurhak’ın geleceğine ilişkin projeler hazırladıklarının bilgisini veren Kaymakam Pendik, özellikle istihdamı arttıracak yatırımlara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Nurhaklıların, Elbistanlıların ya da başka şehirden gelecek yatırımcıların önünü açmak için kuracakları proje ofisinin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Kaymakam Pendik, “Nurhak’a hizmet için buradayız. Nurhak’ın hizmetçisi olacağız. Nurhak ilçemizin ekonomik anlamda yeni yatırımlara ev sahipliği yapması önceliğimiz olacak. Tabi Nurhak’ta var olan hoşgörü ve birlik ortamını daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Özellikle tarım sektöründe ciddi potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Nurhaklı olsun, Elbistanlı olsun veya dışarıdan gelsin; Nurhak’a yatırım yapmak isteyen girişimcilere kapımız açık olacak. Proje desteği vereceğiz. El ele vererek Nurhak’ı daha ileriye taşımak önceliğimiz olacak. Daha önceden sadece kamu kurum ve kuruluşlarına destek veren proje ofisimiz, girişimcilerimizin de yanında olacak. Bu hizmet ücretsiz olacak ve projenin de takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan’ın, Nurhak’la olan yakınlığını bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Kaymakam İsmail Pendik, “Elbistan’la Nurhak arasında bir bağ var. Bu bağı güçlendirmeliyiz. Özellikle de ekonomik anlamda Elbistanlıların Nurhak’a yatırım yapmalarını amaçlıyoruz. Ticari bağların daha da kuvvetlenmesini amaçlıyoruz. Bu noktada Elbistan’da kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin de Nurhak için bir şans olduğunu düşünüyoruz. Elbistan OSB, Nurhak’ı da canlandıracak. İnşallah, Nurhak’ı el birliği ile daha ileriye götürmeyi düşünüyoruz. Bu fikirlerimizin hayata geçmesinde basınımıza da büyük görev düşüyor. İnşallah, hep birlikte el ele vererek Nurhak’ın geleceği için güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.