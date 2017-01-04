Gazetemizden Başkan Akkuş’a nezaket ziyareti

Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri, Nurhak Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş’u makamında ziyaret etti.

Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri Hasan Göçer ve Himmet Göçer’in gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, Nurhak Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş, belediye hizmetleriyle ilgili bilgiler aktardı. Yoğun bir hizmet yılını geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Akkuş, kış mevsiminin kendisini iyice hissettirdiği ilçede, kar temizliği ve yol açma çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlattı.

2017 yılı hizmet programı için hazırlıklarına başladıklarını belirten Nurhak Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş, “İlçemizin alt ve üstyapı noktasındaki eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. 2016 yılı yoğun bir dönem oldu. 2017 yılında da ilçe merkezimiz ve bağlı mahallelerimizin öncelikli sorunlarının çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii şuanda kış mevsimindeyiz. İlçemiz de yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya. İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizdeki sorumluluk alanlarımızda yol açma ve kar temizliği çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında herhangi bir sorun yaşamamalarına özen gösteriyoruz. Kırsal mahallelerimizde kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde. Birçok noktada çalışmalar güçlükle ilerliyor” dedi.

Başkan Akkuş, gazete heyetine başarılar dileyerek, ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.



