Gazetelerimizden Başhekim Yasım’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi gazeteleri yönetim kurulu üyeleri Hasan Göçer, Himmet Göçer, Murat Sürücü ve Meltem Göçer Elbistan Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyarette bir değerlendirmede bulunan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Hastanenin idari işlerinden arta kalan zamanlarda uzmanlık dalı olan kalp damar cerrahisi alanında poliklinik yapmayı da planladığını ifade ederek, “Bizim buradaki asıl amacımız bir anjiyo ünitesi ve kalp damar cerrahisi merkezi kurabilmek. Sağlık Bakanlığı’nın yeni isimlendirmesi ile ‘Kalp Merkezi’ kurmayı düşünüyoruz. Burası, merkezlere 1.5-2 saatlik uzaklıkta. Özellikle kalp krizi geçiren hastaların sevkinde büyük sıkıntı oluyor. Bunlara hemen müdahale edilmesi için bir anjiyo ünitesi ve kalp damar cerrahisi ünitesi kurulması elzem bir konu” şeklinde konuştu.

Başhekim Yasım, Elbistan Devlet Hastanesi’nin hizmet kalitesini daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Öncelikle hastanemizin sistemini tanıyıp düzeltilmesi gereken noktaları belirleyerek gidereceğiz. Yeni bir ekibimiz var. Bu ekiple hastanenin daha iyi hizmet edebilmesi, sevklerin en aza indirilebilmesi için çalışacağız. Bölge, büyük bir hinterlanda sahip. Hastanemizin fiziki imkanları da gayet iyi. Hizmet bakımından da daha iyi gelmesi için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Ziyaretin ardından Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer, , Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimli Prof. Dr. Alptekin Yasım’a ‘Un Sandığı’ isimli kitabını takdim etti.



