Gazeteci-yazar Söylem’den nezaket ziyareti

Gazeteci-yazar ve Söylem Haber Ajansı sahibi Bahattin Söylem, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Antalya’da gazetecilik ve yazarlığın yanı sıra sosyal medya üzerinden yayın yapan Söylem Haber Ajansı’nı yöneten Bahattin Söylem, Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ile Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ile görüş alışverişinde bulundu.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin ilçe ve bölge ile ilgili yayınladığı güncel haberlerin değişik yerlerde yaşayan Elbistanlı ve bölge insanları tarafından ilgi ile takip edildiğini belirten Söylem, vefat ilanlarının da özellikle bu yönden büyük bir ayrıcalığı bulunduğunu ifade etti.

Söylem, “Sosyal medyada Söylem Haber Ajansı olarak yayın hayatını sürdüren bir kanalımız var. Antalya merkezli birçok ajansla da ortak çalışıyoruz. Daha çok Bahattin Söylem’le bir yol hikayesi adı altında Anadolu’nun birçok şehrini ekranlara taşıdığımız programlarımız var. Aynı zamanda şiir ve romanlarım var. Edebi konumda da birçok çalışma yaptım” şeklinde konuştu.

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ile Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



