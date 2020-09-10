Gazeteci-yazar Mehmet Göçer’e plaket

Törende konuşma yapan Av. Arıkan “Mehmet amcanın, Afşin’e verdiği destek önemlidir. Açılan tespit davasına Afşin Barosunun tüm avukatları destek olmuştu. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Mehmet Göçer adına ödülünü alan Ahmet Göçer “Elbistan’dan gelirken babamla görüştüm. Salgın dolayısıyla, gelemediğini belirterek selam ve saygılarını gönderdi. Açılan tespit davasına Av. Hacı Bayram Veli Arıkan ve tüm baro avukatlarının desteği önemlidir. Tespit davasından sonra Eshab-ı Kehf Külliyesi dikkat çekti ve önemli kazanlımlar elde etti. Emeği geçenlere babam Mehmet Göçer adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.