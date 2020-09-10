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Gazeteci-yazar Mehmet Göçer’e plaket

Afşin’de 3 dönemdir baro temsilciliği Av. Mehmet Turan’ın, yeni seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının üzerine, Afşin Baro temsilciliğince Veda ve Vefa töreni düzenlendi. 09.09.2020 günü Aşin Neşve Kafeteryada düzenlenen törene, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Av. İsmail Safi, davetliler ve Afşin Barosu avukatları katıldı.

Gazeteci-yazar Mehmet Göçer’e plaket
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 Törende konuşma yapan Av. Mehmet Turan, yaklaşan baro seçimlerinde aday olmayacağını, bugüne kadar destek olanlara teşekkür etti. Yeni adaylara da başarılar diledi. Daha sonra plaket törenine geçildi. Vefa buluşmasında, basın, belediye, kamu ve hukuk camiasında emekleri bulunan kişilere plaket verildi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül de plaket takdim edilen isimler arasında yer aldı. Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi ile ilgili olarak tespit davası açan Gazeteci Mehmet Göçer adına plaketi oğlu Ahmet Göçer, Avukat Hacı Bayram Veli Arıkan’dan aldı.

Törende konuşma yapan Av. Arıkan “Mehmet amcanın, Afşin’e verdiği destek önemlidir. Açılan tespit davasına Afşin Barosunun tüm avukatları destek olmuştu. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Mehmet Göçer adına ödülünü alan Ahmet Göçer “Elbistan’dan gelirken babamla görüştüm. Salgın dolayısıyla, gelemediğini belirterek selam ve saygılarını gönderdi. Açılan tespit davasına Av. Hacı Bayram Veli Arıkan ve tüm baro avukatlarının desteği önemlidir. Tespit davasından sonra Eshab-ı Kehf Külliyesi dikkat çekti ve önemli kazanlımlar elde etti. Emeği geçenlere babam Mehmet Göçer adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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Gazeteci-yazar Mehmet Göçer’e Plaket
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