Gazeteci-Yazar Mehmet Göçer, ‘Un Sandığı’ ile kitap fuarında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6.Kitap ve Kültür Fuarı, Anadolu’nun en büyük kitap fuarı oldu. 10 gün boyunca devam eden fuarda 250’ye yakın yayınevi ve 260 civarında yazar yer aldı. Fuarı, 100 bini öğrenci olmak üzere 200 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti. Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Gazeteci-Yazar Mehmet Göçer de, fuarda ‘Un Sandığı’ isimli kitabıyla yer aldı.

Adına açılan stantta kitabını imzalayan Göçer, siyaset, iş dünyası ve kültür çevrelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Fuarla ilgili olarak değerlendirme yapan Göçer, “Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Kahramanmaraş, edebiyatın ve şiirin başkentidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlar yapılır. Bu fuarda beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



