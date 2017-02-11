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Gazeteci-Yazar Hasanaki’nin acı günü

Elbistan’da uzun yıllardan beri ajans muhabirliği ve gazetecilik yapan, Elbistan Gündem Haber Sahibi Hasan Hüseyin Temel’in (Hasanaki), önceki gün vefat eden 19 yaşındaki oğlu Serkan Temel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Gazeteci-Yazar Hasanaki’nin acı günü

            Elbistan’da uzun yıllardan beri ajans muhabirliği ve gazetecilik yapan, Elbistan Gündem Haber Sahibi Hasan Hüseyin Temel’in (Hasanaki), önceki gün vefat eden 19 yaşındaki oğlu Serkan Temel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

            Elbistan Ulu Camide kılınan cenaze namazına; Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Oğlunun tabutuna, çok sevdiği Fenerbahçe formasını bıraktı

            Elbistan halkının Hasanaki namı ile tanıdığı baba Hasan Hüseyin Temel, cenaze namazının ardından musalla taşının üzerindeki tabuta yaklaşarak, oğlunun çok sevdiği takımı Fenerbahçe forması bıraktı. Oğlunun cenazesini son kez öpen baba Temel, gözyaşlarına boğuldu.

            Daha sonra omuzlara alınan Serkan Temel’in cenazesi, Gariplik Mezarlığı’na götürülerek, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

            Baba Hasan Hüseyin Temel, sosyal medya hesabından da oğlu Serkan Temel için, “Güle güle Carlos, toprağın bol, ruhun şad, mekanın cennet olsun. Hep sevildin, öyle kalacaksın” diye yazdı. 

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