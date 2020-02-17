Gazeteci Foto 73 Cevdet Temel, son yolculuğuna uğurlandı

Elbistan’da uzun süre ulusal gazetelerin temsilciliğini yapan Foto 73 Cevdet Temel, yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Çektiği fotoğraflarla birçok Elbistanlının albümlerini dolduran Foto 73 Cevdet Temel’in cenaze namazı, Ulu Cami’inde kılındı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazında Temel’e son vazifelerini yerine getirdi. Temel’in cenazesi, kılınan namazının ardından Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Başkan Gürbüz ile cenaze namazına katılanlar, ağabeyini kaybeden gazeteci Hasan Hüseyin Temel (Hasanaki) ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.