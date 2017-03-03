Gazete yönetiminden Başsavcı Emre’ye ziyaret

Elbistanın Sesi Gazetesi yöneticileri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’yi makamında ziyaret ettiler.

Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ile gazete yöneticileri Hasan Göçer, Ökkaş Saatçı ve Himmet Göçer’in yer aldığı nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Yasin Emre, duyarlı habercilik anlayışından dolayı gazete yöneticilerine teşekkür etti.

Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ise, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Göçer, Başsavcı Yasin Emre’ye görevinde başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı da teşekkür etti.



