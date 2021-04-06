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Garanti BBVA'dan emeklilere promosyon fırsatı

Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarından alma taahhüdü veren emeklilere, 1.500 TL'ye varan nakit promosyon kampanyası başlattı.

Garanti BBVA'dan emeklilere promosyon fırsatı
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Promosyon kampanyası hakkında bilgi veren Garanti BBVA Elbistan Şube Müdürü İlhan Taşköprü,

“Burada 1500 TL’ye varan promosyon ödeme tutar ile emeklilerimizin EFT-Havale ücreti alınmaksızın ayrıca mevcutta emekli maaşını Garanti bankasından alan emekli müşterilerimiz getirdikleri her emekli  için 150 TL promosyon ödemesi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi emeklilerimiz için yapmaya çalışacağız. Emekliler hepimizin baş tacıdır. Emeklilerin özel bankası olma hedefiyle çıktığımız yolda, emeklilerimizi her zaman özel bir müşteri grubu olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda geçmişten bugüne, emeklilere özel kampanyalar ve kolaylıklar sunma konusunda öncü olduk. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilerimiz promosyon ödemesi alabilecek. Promosyondan yararlanmak isteyen tüm emeklilerimizi şubelerimize bekliyoruz” dedi.

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Garanti BBVAdan Emeklilere Promosyon Fırsatı