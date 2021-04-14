Gara şehidinin silahı, PKK’lı teröristin üzerinden çıktı

Kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015’te yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulduğu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağarada haince şehit edilen uzman çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna uğurlanmıştı. Gara şehidi Sarı’nın tabancası ise, Diyarbakır’da polisin düzenlediği operasyonda PKK’lı bir teröristin üzerinden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda PKK'lı terörist İ.H.E yakalandı. Operasyonda, 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap ve örgütsel doküman ele geçirildi. Teröristin evinin arka tarafında "ahır" olarak tabir edilen yerde yapılan kazı çalışmasında yer altında oda biçiminde teröristlerin kullandığı değerlendiren yaşam alanı bulundu. Gözaltına alınan teröristin üzerinde bulunan tabancanın, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve Gara'da şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.