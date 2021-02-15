Gara şehidi Hüseyin Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit eşinin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun başında gözyaşı döken Emine Sarı’nın, "Bekle dedin bekledim" demesi yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen uzman çavuş Hüseyin Sarı (32) için memleketi Kahramanmaraş’ta Ulu Camiinde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Mağralı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tarihi Ulu Camiine getirildi. Baba Hasan ve anne Bedia Sarı ile kardeşleri Ramazan ve Hatice Nur Sarı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döküp ağıtlar yaktı. Malatya'da vatani görevini yapan kardeşi Ramazan Sarı ise askeri üniformasıyla törene katıldı.

Cenaze törenine, şehit Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı. Bakan Fatih Dönmez ile protokol üyeleri, baba Hasan Sarı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sarı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehit Sarı’nın cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.





