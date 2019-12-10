FuzulEv’den sahipsiz sokak hayvanları için örnek hareket

FuzulEv, sokağa terk edilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve insanların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda FuzulEv’in Elbistan Şube ve Mobil Şube çalışanlarından oluşan bir grup gönüllü hayvan sever, Elbistan Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Barınak yöneticileri tarafından da karşılanan FuzulEv ekibi, barınakta bulunan tüm hayvanlar ile yakından ilgilendiler. Hayvan barınağını ziyaret eden FuzulEv çalışanları burada görevliler tarafından bilgilendirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına sadece barınakların değil tüm insanların sahip çıkmasının gerekliliğine inanan FuzulEv çalışanları, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu.

Korumaya muhtaç sahipsiz çok sayıda hayvan olduğunu dile getiren FuzulEv Şube Müdürü Yemliha Özdemir, “Sadece insanlar için değil, bir arada yaşayıp aynı çevreyi paylaştığımız patili dostlarımız için de var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler ve ortaya çıkan memnuniyet, bu konuda doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. FuzulEv olarak sadece bir gün değil her gün sevimli dostlarımızın yanındayız” dedi.



