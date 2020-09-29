FuzulEv’den Enerji Bir-Sen'e özel kampanya

FPK sisteminin öncüsü FuzulEv, Enerji Bir-Sen üyelerine özel avantajlar sunmaya hazırlanıyor. 1992 yılından bu yana ailelerin ev ve otomobil sahibi olabilmeleri için faizsiz, kredisiz, vade farksız, sistemiyle sektörde farkını ortaya koyan FuzulEv, Türkiye’nin yetkili sendikalarından Enerji Bir-Sen’in Kahramanmaraş Şube Başkanlığına bağlı üyelerine özel fırsatlar sunmak amacıyla protokol imzaladı.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen protokol imza törenine Kahramanmaraş Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Ejder Akbaş(DSİ Bölge Müdür Yardımcısı) ve DSİ İşyeri Baş Temsilcisi Yavuz Selim İmalı ile FuzulEv Bölge Müdürü Serkan Özdemir ve Şube Müdürü Mustafa Karabayır katıldı. İmzalanan protokole göre, Enerji Bir-Sen üyeleri ev ve otomobil alımlarında yüzde 20'ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek. Anlaşma FuzulEv’in Kahramanmaraş ve Elbistan şubelerinde geçerli olacak.

Ev ve otomobil alırken faizsiz, peşinatsız, kredisiz sistemin kolaylıklarından yararlanabilecek olan Enerji Bir-Sen üyeleri, kendi belirleyecekleri taksitlerle, Türkiye’nin her yerinden istedikleri evi alabilme fırsatına sahip olabilecek. Bu özel kampanyalardan tüm Enerji Bir-Sen üyeleri ve yakınları yararlanabilecek.

İmza töreninde anlaşmayla ilgili konuşma yapan FuzulEv Şube Müdürü Mustafa Karabayır, “Bugün burada Enerji Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ile imzaladığımız protokolün tüm sendika üyelerine hayırlı olmasını dilerim. FuzulEv olarak kurulduğumuz günden bu yana ev ve araba sahibi olmak isteyen ailelerin hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Enerji Bir-Sen ile olan anlaşmamızda olduğu gibi gerçekleştireceğimiz yeni çalışmalarla daha fazla ailenin yüzünü güldürmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

FPK sistemine nasıl dahil olunur?

Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler sadece organizasyon ücretini ve ilk taksitini ödeyerek FPK sistemine dahil oluyor. Peşinat ödeyerek sisteme dahil olmayı tercih edenler, dilerlerse peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebiliyor. Her gelir grubuna uygun ödeme seçenekleri sunan sistem, vatandaşların düşük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Noter huzurunda belirlenen sırada vatandaş, sırası geldiğinde Türkiye’nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor.