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Fren yerine yanlışlıkla gaza bastı, markete girdi

Elbistan’da sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra markete girerek durabildi. Olay anı, işyerinin kameralarınca anbean görüntülendi.

Fren yerine yanlışlıkla gaza bastı, markete girdi





Kaza, Hamza Akbaş Caddesi ile Mehmet Ali Güler Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail B., 33 HU 155 plakalı otomobili ile, un almak için Mehmet Ali Güler Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Bu sırada yavaşlamak isteyen İsmail B., fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil, park halindeki 50 US 979 araca arkadan çarpıktan sonra üzerinde kasa bulunan kaldırıma çıkarak markete girdi. Otomobil sürücüsü ve çarptığı araçtakiler ise kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. Kaza anında markette olan çalışanlar ise büyük panik yaşadı. Markette de maddi hasar oluştu.

Markete giren otomobil, vatandaşların yardımıyla tekrar yola çekildi. Çarpmanın etkisiyle raflardan yere saçılan ürünleri toplamak da market çalışanlarına düştü.


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