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Fransa’da nehre düşen Elbistanlı genç hayatını kaybetti

Fransa’nın Pont-a Mousson şehrinde, 27 Şubat günü nehre düşerek boğulan 31 yaşındaki Elbistanlı gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Fransa’da nehre düşen Elbistanlı genç hayatını kaybetti
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Alınan bilgilere göre, Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nden uzun süre önce Fransa’ya göç eden Hançer ailesinin 31 yaşındaki oğlu Alpahan Hançer’den, 27 Şubat günü yaşadığı Pont-a Mousson’daki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, yakınları ve polis ekipleri, Hançer’i bulmak için çalışma başlattı. Ancak, 5 gün boyunca süren aramalardan bir sonuç elde edilemedi. Hançer’in, şehirden geçen Moselle Nehri’ne düşmüş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, dalgıçlar yardımıyla nehirde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 gündür aranan Hançer’in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hançer’in cenazesinin, Fransa’daki resmi işlemlerin ardından Türkiye’ye getirileceği ve Pazar günü öğle namazına müteakiben ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

 


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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Vartolu 2 gün önce

Fransa dan gelecekler korona açısından yüksek risk teşkil ediyor. Lütfen fransa ya defnedin

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Ramazan 2 gün önce

Lütfen cenazeyi getirmekten vazgeçin korona riski nin yüksek olduğu bu dönemde.Milletim sağlığını riske atmayalım.

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Hemşo 2 gün önce

Lütfen korona açısından riskleri göz ardı etmeyelim.Halkımız zaten cahil lütfen

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Fransa 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekani CENNET olsun INSALLAH :(

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