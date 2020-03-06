Fransa’da nehre düşen Elbistanlı genç hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nden uzun süre önce Fransa’ya göç eden Hançer ailesinin 31 yaşındaki oğlu Alpahan Hançer’den, 27 Şubat günü yaşadığı Pont-a Mousson’daki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, yakınları ve polis ekipleri, Hançer’i bulmak için çalışma başlattı. Ancak, 5 gün boyunca süren aramalardan bir sonuç elde edilemedi. Hançer’in, şehirden geçen Moselle Nehri’ne düşmüş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, dalgıçlar yardımıyla nehirde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 gündür aranan Hançer’in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hançer’in cenazesinin, Fransa’daki resmi işlemlerin ardından Türkiye’ye getirileceği ve Pazar günü öğle namazına müteakiben ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.