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Fotokapan kurulumu ve yemleme çalışmaları sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yemleme çalışmalarını sürdürdükleri bölgelerde, koruma altındaki Anadolu yaban keçilerinin korunması ve kurak avının engellenmesi amacıyla fotokapan kuruyor.

Fotokapan kurulumu ve yemleme çalışmaları sürüyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun korunması ve artması için kurulan fotokapanlara yenilerini ekliyor. Avlanması kesinlikle yasak olsa da kaçak avcıların hedefi olan Anadolu yaban keçileri, fotokapanla 24 saat izlenecek. Fotokapanlar, aynı zamanda kurak avının da önlenmesi noktasında büyük katkı sunacak.

Fotokapanlar, Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki dağlık noktalara yerleştirildi. Video ve fotoğraf çekimleri yapan sistem sayesinde avlaklar 24 saat koruma altına alınmış oldu. Fotokapanlar, av koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğraflar, aynı zamanda bölgedeki yabani yaşam hakkında da bilgiler sunacak.

DKMP Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma faaliyetleri çerçevesinde yaban hayatına yönelik yemleme çalışmalarını da sürdürüyor. Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri ile avcı dernekleri tarafından yaban hayvanlarının geçiş güzergâhlarına saman, mısır ve buğday gibi yem malzemeleri, bırakıldı.


Yerel Manşetler
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