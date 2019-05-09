banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fiyatları el yakınca fideye talep arttı

Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da yükselen sebze fiyatları, kendi sebzesini üretmek isteyen vatandaşların fideye olan talebini artırdı.

Fiyatları el yakınca fideye talep arttı

Açık Pazar arkasında kurulan fide pazarında domatesten reyhana, çilekten fasulyeye kadar birçok sebzenin fidesi, tanesi 1 liradan satışa sunuluyor.

Satıcılar, fide dikme mevsiminin yavaş yavaş geldiğini belirterek, fideye olan talebin de her geçen gün artmaya başladığını dile getirdiler.

Elbistan’da Mayıs ayının gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışları başladı. Evlerindeki büyük saksılarda ya da bahçesinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yolunu tuttu. Elbistan’ın en büyük fide pazarı ise Açık Pazar arkasındaki sokak üzerine kuruldu. Onlarca fide satıcısı, çoğunluğu yerli olmak üzere domates, biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi sebzelerin fidelerini vatandaşların beğenisine sundu. Tezgâhlarda yerini alan fideler görsel şölen oluşturarak vatandaşların ilgisini de çekiyor. En çok satılan fidelerin başında ise domates, biber, patlıcan geliyor. Çiftçiler, bağ ve bahçelerine dikeceği sebze fidanlarından demet demet alıyor.

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yetiştirdiği fideleri satmaya getirdiğini belirten Mehmet Er, “ Bölgemizde sebze fidelerinin dikim zamanı yavaş yavaş geliyor. Vatandaşlar da yazın ve kışlık olarak hazırlayacağı sebzeler için bol miktarda fide satın alıyorlar. Tek tek alan da oluyor. Çok sayıda demetler halinde fide alıyorlar. Domates, biber, reyhan, fasulye, çilek gibi fideleri satıyoruz. Fidelerin birçoğunu Karaelbistan Mahallesi’nde yetiştiriyoruz. Vatandaşlar da yerli fideleri daha çok tercih ediyor” dedi.

1 adet fidenin 1 TL’den satıldığını kaydeden Er, “Vatandaşlar, tek tek fide alırsa fide başına 1 TL ödüyor. Demet halinde de satışımız var. 1 demet fideyi 4 TL’den veriyoruz. Vatandaşlar genelde demet halinde almayı tercih ediyor. Bütün fidelerimizde tek fiyat var. Hepsini, tek tek 1 TL’den satıyoruz. Herkes zevkine göre ekiyor. Kimi tarlaya kimi ise evlerine, bahçe veya balkonuna ekiyor. Başı çeken ise tabi ki domates ve biber. Yerli domatesi daha çok tercih ediyorlar. Biberi de turşuluk ve süs biberi çeşitlerini daha çok satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evlerinde ya da bahçelerinde yetiştirmek için fide alan vatandaşlar da fiyatların çok yüksek olduğunu hatırlattılar. Kendi sebzelerini yetiştirerek aile bütçelerine katkı sunmak istediklerini vurgulayan vatandaşlar, “Sebze fiyatları kışın çok pahalıydı. Şimdi de çok düşmüş sayılmaz. Biz de imkanımız varken bahçemize dikmek için fide alıyoruz. Kendi sebzemizi kendimiz üreteceğiz. Hem daha ucuza mal edeceğiz hem de ihtiyacımız oldukça, yemek için ya da canımız çektiğinde dalından koparıp yiyeceğiz” şeklinde konuştular.





 

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Bu haberin üzerine bunlarada zam gelir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DİLKİ BEKİR 2 hafta önce

GARDAŞIM ŞU BEREKATA BAHIN EMEGİ GECENLERDEN ALLAH RAZİ OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çitil 2 hafta önce

Elbistan'da fide yerine çitil denir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 1 hafta önce

Eskiden bu Çitil işini ketizmen ve kara Elbistan halkı yapardı

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119