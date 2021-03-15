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Fitre miktarı belirlendi

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayında ödenecek fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Fitre miktarı belirlendi
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Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri gibi maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

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Fitre Miktarı Belirlendi