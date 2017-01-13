Fırtına’dan Kaymakam Akkoyun’a taziye ziyareti

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ederek, aynı zamanda yakını olan İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için başsağlığı dileğinde bulundu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’a Korucu Dergisinin son sayısını da hediye eden Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, yaptığı değerlendirmede, “İzmir Adliyesi önünde PKK terör örgütü mensuplarına karşı kahramanca mücadele ederek büyük bir eylemin önüne geçen şehit polis memuru Fethi Sekin’in akrabası olan Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun’u makamından ziyaret ederek başsağlığı dileklerimizi ilettik. Tüm milletimiz gibi, biz Elbistanlılar olarak terör örgütlerinin her zaman kararlılıkla karşısında olduk ve her zaman terörle canla basla mücadele ediyoruz” dedi.

Fırtına, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’ımız sınırlarında teröre geçit verilmemiş ve verilmeyecektir. Dış güçlerin maşalığını yapan hainler er geç belalarını bulacaklar ve buluyorlar da. Yok olmaya mahkumlar. Dış güçlerin planları ile milletimizi bir birine karşı kışkırtmak bir iç kargaşa yaratmak için elinden geleni yapsalar da aziz milletimiz özellikle 15 Temmuz itibari ile bir birine daha da kenetlenmiştir. Alevi’si, Sünni’si, Kürt-Türk kardeşçe hep birlikte Türk milleti olarak bizi hedef alan tüm güçlerin heves ve hayallerini bir kez daha yıkacağız. Terör örgütleri ve onları meydana getiren Türk düşmanları bu millet bir olduğu müddetçe hiç bir şey yapamayacaklarını, başarısız olacaklarını bildikleri için bu birliğimizi bozmak isteseler de başaramayacaklar. Ve bu vatan, sonsuzluğa denk tüm sevenlerinin korumasında huzurlu ve gelişen bir vatan olmaya devam edecek, tüm hedeflerine emin bir şekilde ulaşacaktır. İzmir şehidimiz Fethi Sekin’e ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”