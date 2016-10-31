Fırtına’dan hükümete teşekkür

Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, Geçici Köy Korucularının isminin, Güvenlik Korucuları olarak değiştirildiğini söyledi.

Geçici Köy Korucularının isimleri değişti. 29 Ekim 2016 günü Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameye göre Geçici Köy Korucularının ismi, Güvenlik Korucuları olarak değiştirildi.

Söz konusu değişikliğin kendilerini memnun ettiğini belirten Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 35 yıldır geçici sıfatıyla terörle mücadele eden koruculuk sisteminde değişikliğe gidildi. Korucular konfederasyonu yöneticisi olarak devlet ve hükümet yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Yıllardır devletimizin emrinde milletimiz adına PKK terör örgütü ile bire bir kırsalda başarılı bir silahlı mücadele yaptık ve yapıyoruz. 15 Temmuz’da da yine milletten yana tavır alarak hain darbe girişimine de karşı koyarak, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktık” dedi.

Fırtına, şunları söyledi:

“Koruculuk sistemi terörle mücadele amaçlı, 26 Mart 1985 yılında köy kanunun 74. maddesinde değişikliğe gidilerek o tarihte alelacele geçici köy korucusu adı altında ve hiç bir sosyal hakka sahip olmadan uzun yıllar devletimize hizmet etmişlerdir. 2007 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde vermiş olduğu bir talimat ile ilk defa korucularımıza emeklilik hakları tanınmış ve primsiz ödemeler genel müdürlüğünce emeklilikleri sağlanmakta iken 2013 yılında bu emekli korucularımızın maaşlarına yüzde 70 oranında zam yapılmıştır. Korucu şehit yakınlarına da tüm şehit yakınlarına uygulanan olanaklar sağlanmıştır. Taleplerimiz arasında bulunan geçici ve köy ibaresi kaldırılarak yerine güvenlik korucusu ismimiz 29 Ekim 2016 Cumartesi günü yayınlanan 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile resmiyet kazanmıştır. Yeni ismimiz güvenlik korucusu olmuştur. Yine her bir korucumuza emekliler dâhil birer defaya mahsus vergiden muaf harçsız silah taşıma ruhsat kanunumuzda bu kararname ile yürürlüğe girmiştir. Hükümetimizin korucu ismini değiştirmesiyle artık güvenlik korucuları devletin resmi güvenlik gücü haline dönüştürerek, terörle mücadelede daha etkin ve daha başarılı olacaklarının göstergesi olmuştur.”

Güvenlik korucularının özlük haklarında da iyileştirmeler yapılacağını hatırlatan Fırtına, “1300 TL asgari ücret alan korucularımızın 12. ayda 2017 bütçe görüşmelerinde ise maaşlarında hatırı sayılır bir artışa gidilecek, ayrıca yeşil kartlı olan korucularımız artık sigortalı da sayılacakalar. Bununla birlikte korucu sayısı bakanlar kurulu kararı ile pek yakında peyderpey artırılacak ve daha da gençleştirilerek timler kurulup terörle daha etkin ve başarılı bir mücadele etmeleri sağlanacaktır. Yaşlı ve hasta olan korucularımız emekliliğe ayırtılarak, yerlerine kendi çocukları veya yakınları alınacaktır. Kuruluşunda adeta bir köy bekçisi olan koruculuk sistemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarlı talimatları ile zamanla resmiyet kazanarak, devletin güvenlik gücü haline dönüştürülmüştür. Tüm bu gelişmelerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve hükümetimize, ayrıca Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar ve Jandarma Genel Komutanımız Sayın Yaşar Güler’e de katkı ve duyarlılıkları için konfederasyonumuz adına şükranlarımızı arz ediyorum. Güvenlik korucuları bu vatanın yerli ve milli bekçileridir. Bizim için önce vatan gelir” ifadelerini kullandı.