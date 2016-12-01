Fırtına’dan ‘dövizini Türkiye için bozdur’ kampanyasına destek çağrısı

Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, doların Türk Lirası karşısındaki yükselişinin, ekonomiye darbe vurmak için dış güçler tarafından oyun olarak kullanıldığını belirterek, tüm vatandaşları “Dövizini Türkiye için bozdur” adlı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, şunları söyledi:

“Yıllardır vatanımızı bölmek, devletimizi yıkmak için, oyun üstüne oyunlar sergileyen, Avrupa, Amerika, İsrail ve tüm birleşmiş düşmanlar, PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ, KCK gibi kendi kurdukları bu örgütlerle birliğimizi ve vatanımızı bölemeyeceklerinin de bilinci ile bunlara ek olarak, ekonomimizi, istikrarımızı bozmak adına şimdide dolaylı yönlerle ülkemizde yeni bir döviz ve faiz artırımı oyunu sergilemektedirler. Artık açıkça her alanda üzerimize gelmeye başlayan, bu ezeli ve ebedi düşmanlarımızın yeni oyunlarına da gelmemek adına biz güvenlik korucuları basta olmak üzere, milletimize büyük görev düşmektedir.”

Tüm vatandaşlardan milli bir duruş sergileyip her türlü ticaretlerinde Türk Lirası kullanmalarını isteyen Fırtına, “15 Temmuz ruhu ile Amerikan ve Avrupa para birimlerine, dolar ve EURO’ya karşı milli paramız Türk Lirası kullanarak, ‘dövizini Türkiye için bozdur’ sloganı ile başlayan milli bir kampanya ve milli bir duruş sergilemek ekonomimize ve geleceğimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aziz ve bereketli vatan topraklarımızın gelirleri zenginlikleri herkese yeter. Yeter ki kıymet bilip farkında olalım, Milli liramıza değer verelim. Başka Türkiye yok” ifadelerini kullandı.