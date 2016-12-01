Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fırtına’dan ‘dövizini Türkiye için bozdur’ kampanyasına destek çağrısı

Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, doların Türk Lirası karşısındaki yükselişinin, ekonomiye darbe vurmak için dış güçler tarafından oyun olarak kullanıldığını belirterek, tüm vatandaşları “Dövizini Türkiye için bozdur” adlı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Bu haber kez okundu.

Fırtına’dan ‘dövizini Türkiye için bozdur’ kampanyasına destek çağrısı

Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, doların Türk Lirası karşısındaki yükselişinin, ekonomiye darbe vurmak için dış güçler tarafından oyun olarak kullanıldığını belirterek, tüm vatandaşları “Dövizini Türkiye için bozdur” adlı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, şunları söyledi:

“Yıllardır vatanımızı bölmek, devletimizi yıkmak için, oyun üstüne oyunlar sergileyen, Avrupa, Amerika, İsrail ve tüm birleşmiş düşmanlar, PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ, KCK gibi kendi kurdukları bu örgütlerle birliğimizi ve vatanımızı bölemeyeceklerinin de bilinci ile bunlara ek olarak, ekonomimizi, istikrarımızı bozmak adına şimdide dolaylı yönlerle ülkemizde yeni bir döviz ve faiz artırımı oyunu sergilemektedirler. Artık açıkça her alanda üzerimize gelmeye başlayan, bu ezeli ve ebedi düşmanlarımızın yeni oyunlarına da gelmemek adına biz güvenlik korucuları basta olmak üzere, milletimize büyük görev düşmektedir.”

Tüm vatandaşlardan milli bir duruş sergileyip her türlü ticaretlerinde Türk Lirası kullanmalarını isteyen Fırtına, “15 Temmuz ruhu ile Amerikan ve Avrupa para birimlerine, dolar ve EURO’ya karşı milli paramız Türk Lirası kullanarak, ‘dövizini Türkiye için bozdur’ sloganı ile başlayan milli bir kampanya ve milli bir duruş sergilemek ekonomimize ve geleceğimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aziz ve bereketli vatan topraklarımızın gelirleri zenginlikleri herkese yeter. Yeter ki kıymet bilip farkında olalım, Milli liramıza değer verelim. Başka Türkiye yok” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nezaman 3 hafta önce

Önce kendi kullandıgı Alman arabasını satsın samimiyetine inanalım,

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Adamın Teki 3 hafta önce

Olsa da bozdursak,cep cepken aykkabının burnu..boş verrr şimdi birileri açlık sınırında debelendiğimizi farketmesin:)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanli...ISTANBUL... 3 hafta önce

Hiç dusunmuyorum
Vatanimida olesiye seviyorum

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
Ahmet 3 hafta önce

Bazi tipler erdogan düşmanlari icin vatan önemli değil alman,ingiliz,italyan mandasi olmaya hazir.Neymiş düsünmüyormuş vatanini ölesiye seviyormuş hadi ordan.Vatanini gerçek seven ülke düsmanlarina karşi her turlu ideolojisini bir kenara birakip vatan icin ne gerekiyorsa onu yapar.Yoksa da bos bos konusmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
Mehmet GÜRÇAY 3 hafta önce

Sn.Fırtına ,Sonucundan emin olmadığınız ve başarı oranını hiç olmadığı ve kendiniz dahi inanmadığınız bir olayı desteklemek sizce anlamsız değil mi ? Hele hele Türkiye de Dövizle iş yapanlar bırakın. Bırakın onu devletin tüm ihaleleri dolar ile yapılmışken ve İhracat ve İthalatın Dövizle yapılırken ekonomisini döviz üzerine oturmuş ülkemizde dolar bozdurulmasını istemek sizce bir mantığı var mı ? Ya lütfen bu millet ucuz siyasetten emin olun bıktı.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
c.f. 3 hafta önce @Mehmet GÜRÇAY

kusura kalmayında bu milli bir meseledir ,sizi aşıyor demekki ,

Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAŞ 3 hafta önce

BU AÇIKLAMAYI MEDYATİK OLMAK İÇİN YAPTIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
C.f. 3 hafta önce

Mehmet gürçay bey bu mesele milli bir meseledir.anlaşılıyorki sizin ilgi alanınıza girmiyor.milletimiz sağolsun destekler çıģ gibi büyüyor hamdolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

100 dolar 300 dolar bozana yemek vereceğim diyen esnaflara sözüm. Parası olmayan aç insanlara da yemek verin. Parası olan nasıl olsa yer.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29