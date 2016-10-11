Fırtına, “Örgüt son çırpınışlarını yaşıyor”

Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, son günlerde artan terör saldırılarının, terör örgütü PKK’nın son çırpınışı anlamı taşıdığını söyledi.

Fırtına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurların, polisin ve korucuların gerçekleştirdiği operasyonların terör örgütüne büyük darbe vurduğunu belirterek, “Teröristler, bu kış aylarında inlerinde rahat bir kış geçiremeyecekleri gibi, bahara çıkamama durumları da olacaktır” diye konuştu.

Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, son dönemdeki terör saldırılarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün halk desteğini kaybettiğini ifade eden Fırtına, “Şehirlerde hendek çatışmalarında bölge halkının nefretini kazanarak halktan destek bulamayıp iyice yalnızlaşan ve Kürtler üzerindeki plan ve oyunlarının açığa çıktığını da anlayan bölücü örgüt, şimdi siyasi iradenin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin de kahramanca üzerine gitmesiyle terör örgütü kış hazırlığını dahi yapamaz hale gelmiştir. Her gün onlarca elamanını kayıp ediyor, sığınak ve ağır silahlarını bırakarak askerimizin, polisimizin ve korucumuzun önünde adeta duramayarak panik içerisinde kimi teslim oluyor kimileri de telsiz konuşmalarında güçlerinin kalmadığını, destek bulamadıklarını da belirterek bir korku içerisinde dağılma sürecine girmişlerdir” dedi.

Fırtına, şunları söyledi:

“Hakkari Şemdinli’de bir karakolun kontrol noktasına yaptıkları bombalı saldırı ise 2 tane terör elemanının PKK adına ses getirmek ve PKK terör örgütünün güya gücünün hala var olduğunu hissettirmek amaçlı panik içerisinde alçakça yapılmış bir saldırıdır. Bu tür saldırılar PKK terör örgütünün elindeki tek güvendiği saldırı türü olsa da, artık son çırpınışları yapmaktadırlar. Teröristler, bu kış aylarında inlerinde rahat bir kış geçiremeyecekleri gibi bahara çıkamama durumları da olacaktır inşallah. Asker ve korucu timlerimiz sonbahar itibarı ile kış ayları boyunca da sürekli olarak dağlarda terör avına çıkarak terör örgütünün her an ensesinde olup, devletimizin kararlı gücünü onlara ve destekçilerine açık bir şekilde hissettireceklerdir.”

PYD, PKK ve PYD’nin Fırat’ın batısına geçme hayalinin Fırat Kalkanı Operasyonu ile suya düştüğünü anımsatan Fırtına, “Silahlı kuvvetlerimizin haklı olarak Cerablus’a girmesiyle başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu da, PYD ve PKK’da bir korku ve panik meydana getirmiştir. Bu durum, PYD, YPG, PKK ve tüm hainlere, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü her an enselerinde hissetmelerini ve hayallerinin Fırat’ın suyuna düştüğünü onlara acı bir şekilde göstermiştir. Millet olarak 15 Temmuz’u unutmadan o ruhla birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeden, bu oyunları da Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Türk’üyle hep birlikte bozacak ve tüm terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin bir kez daha başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



