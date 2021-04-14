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Fırınlarda ramazan ve pandemi denetimleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerdeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Fırınlarda ramazan ve pandemi denetimleri
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Gıda ve Tarım Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan denetim ekipleri ilçelerde faaliyet gösteren fırınlarda pandemi kurallarına uygunluk denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde işyerlerinin fiyat tarifeleri, ürün gramajları, işyeri ve çalışanların genel hijyen şartları kontrol edildi. Ayrıca ekipler İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan ayı tedbirleri konulu genelgesi gereğince fırınların iftar saatinden bir saat önce üretim faaliyetini durdurması ve sadece satış faaliyetine geçiş yapması gerektiğini de bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yapılan denetimlere ilişkin, “Ramazan ayı ile fırınlara olan talep artıyor. Fırınlarımızda yapılan unlu mamul üretimlerinin her haneye ulaştığı düşünüldüğünde hijyenik şartların temini azami önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın da toplu alanlardan uzak durmaları, fırınlarda yoğunluk oluşturmamaları ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun alışveriş gerçekleştirmeleri halk sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Bildirimlerimizin yanı sıra denetimlerimizde işyerlerini İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt ediyoruz. Toplum sağlığını korumak ve bulaş riskinin önlenmesi amacıyla şehir genelinde denetimlerimiz devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

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Fırınlarda Ramazan Ve Pandemi Denetimleri