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Fırat Kalkanı’ndan Kahramanmaraş’a 2 ayrı kara haber

Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’li teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda Kahramanmaraşlı 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

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Fırat Kalkanı’ndan Kahramanmaraş’a 2 ayrı kara haber

Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’li teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda Kahramanmaraşlı 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Askerlerden birinin Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca (25), diğerinin ise Göksun ilçesine bağlı Kızılcık Mahallesi doğumlu Uzman Çavuş Mehmet Gökkaya, olduğu bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El-Bab’tan Kahramanmaraş’a iki kara haber birden geldi. DAEŞ’in kontrolünde bulunan El-Bab’da şehir merkezine yakın bir noktada bulunan ancak uzun süredir DAEŞ'in barınma ve silah deposu olarak kullandığı stratejik konumdaki hastane binası yakınlarında yoğunlaşan DAEŞ’e mensup teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu noktalara 4 ayrı bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. İlk saldırıda 4 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı. Öğleden sonra gerçekleşen diğer 3 saldırıda ise 10 asker şehit oldu, 6'sı ağır 18 asker yaralandı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan saldırıda şehit düşen askerlerden 2’sinin Kahramanmaraşlı olduğu bildirildi. Şehitlerden birinin Göksun ilçesine bağlı Kızılcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Gökkaya olduğu öğrenildi. 4 yıl önce TSK’ya giren Gökkaya’nın 4 yıllık evli ve bir buçuk yaşında Elif adında kızı olduğu bildirildi. Babasını 5 ay önce kaybeden Gökkaya’nın annesi Hayriye Gökkaya’ya acı haber gece saatlerinde verildi. Gökkaya’nın cenazesinin Kayseri’de defnedileceği öğrenildi.

Bir diğer şehit haberi ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’ne düştü. Aynı saldırıda Onikşubat ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca’nın (25) şehit olduğu bilgisine ulaşıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan Karaca’nın 4 yıl önce TSK’ya katıldığı belirtildi. Göksunlu şehit Uzman Çavuş Gökkaya gibi babasını kaybeden Karaca’nın bekar olduğu öğrenildi. 


Uzman Çavuş Mehmet Gökkaya

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