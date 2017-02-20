Fırat Kalkanı şehidinin baba ocağına ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve belediye başkanları, Fırat Kalkanı harekatında Rusya Federasyonu’na ait savaş uçağının, TSK’nın tank karargahını yanlışlıkla vurması sonucunda şehit olan Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in baba ocağına taziye ziyareti gerçekleştirdiler.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Nursel Reyhanlioğlu ve İmran Kılıç ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba ocağını ziyaret etti. Burada şehit babası ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Ziyarette şehit Uzman Çavuş Şahin için Kur’an-ı Kerim ve dua okundu. Heyet, şehit babası Abddurahman ve annesi Asiye Şahin ile kardeşlerine bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin’i dualarla yad eden heyet, acılı aile ile bir süre sohbet etti.



