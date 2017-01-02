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Fırat Kalkanı Şehidi için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde Suriye’nin El-Bab kentinde DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel için, baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Fırat Kalkanı Şehidi için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde Suriye’nin El-Bab kentinde DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel için, baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bitlis-Tatvan’da konuşlu 10. Komando Tugayı emrinde görevliyken gönderildiği Suriye’nin El-Bab bölgesindeki El-Azrak şehri yakınlarında DAEŞ’in saldırısı sonucunda şehit düşen ve 30 Aralık 2016 Cuma günü memleketi Elbistan’da dualar ve gözyaşları ile memleketi Elbistan’da son yolculuğuna uğurlanan Uzman Onbaşı Ayhan Gücel için organize edilen mevlit programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, askeri erkân, emniyet personeli, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin baba ocağında kurulan taziye çadırında okutulan Mevlid-i Şerif esnasında programa katılanlar, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel tarafından yaptırılan duaya ellerini semaya açarak hep birlikte ‘amin’ dediler. Katılımcılar, Şehit Uzman Onbaşı Güzel’in ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundular.

Okunan Mevlid-i Şerif sonrasında katılımcılara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

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