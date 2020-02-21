Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Elbistan’da anıldı

2015 yılında eğitim gördüğü Ege Üniversitesi’nde terör örgütü yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının sene-i devriyesinde tüm yurtta olduğu gibi Elbistan’da da anıldı. Elbistan Ülkü Ocaklarında düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından değerlendirme yapan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, Çakıroğlu için, “Tarih okurken tarih yazan yiğit kardeşimizi asla unutmayacağız” dedi.

Başkan Kaya, yeni Fırat'lar yetiştirmeye ant içtiklerini belirterek "Fırat Çakıroğlu kardeşimiz vatan, millet, din ve devlet yolunda vatan hainleri tarafından şehit edilmiştir. Fırat kardeşimizi şehit eden alçaklar şunu bilmelidir ki; bu dava binlerce şehit vermiş ancak asla yolundan dönmemiş, vazgeçmemiş ve İlay-ı Kelimetullah yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. Bu gün bizler yarın da gelecek nesillerimiz bu davanın sahibi olmaya, bu davayı yüceltmeye ve Fırat kardeşimizin yolundan gitmeye kararlıdır. Allah yolumuzu emin, davamızı daim kılsın.

Ülkücü Hareket ne zulümlere boyun eğmiş ne işkencelere aman dememiş ne de şahadet şerbetini içerken gözünü kırpmamıştır. Türk ve Müslüman düşmanlarına her zaman sarsılmaz bir kaya olarak set olmuş Türk’ün son kalesi olarak da mücadelesine yılmadan devam edecektir. Son ülkü şehidimiz Fırat Çakıroğlu kardeşimiz başta olmak üzere bugüne kadar davaya hizmet etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Programa, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, MHP Nurhak İlçe Başkanı İbrahim Doğan ve çok sayıda genç katıldı.





