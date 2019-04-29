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Final Okulları’nda geleneksel şiir gecesi

Elbistan Final Okulları’nda öğrencilerle birlikte Türkçe, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerinin hazırladığı geleneksel şiir gecesi düzenlendi.

Final Okulları’nda geleneksel şiir gecesi

Okulun konferans salonundaki şiir gecesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencileri tarafından okunan şiirler izleyicilerle gönül köprüsü kurarak kalpleri fethetti. Umut, cesaret, nasihat, ayrılık, sevgi ve vatan sevgisi temalarının işlendiği şiir dinletisinde izleyenlerin duygulu anlar yaşadığı gözlendi. Okulun müzik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik şöleniyle birlikte eğlenceli dakikalar da yaşandı.

Organize ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Final Okulları Kurucu Temsilcisi Özkan Karakuş, “Elbistan Final Okulları bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi birimleri ile bölgeye hizmet vermekteyiz. Sınav başarısını yaşam başarısıyla birlikte yakalama hedefimize, etkin rehberlik, alanında yetkin öğretmenlerimiz, yabancı dil çalışmalarımızla, sosyal ve sportif faaliyetlerimizle ilerliyoruz. Her öğrencinin başarılı olduğu bir alan mutlaka vardır. Bu alanın tespiti ve olgunlaştırılması eğitimcilerin en önemli görevleri arasındadır. Edebiyatta, sporda, sanatta öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve bunları kullanmalarını sağlamak amacındayız. Özgüvenleri yüksek bireyler yetiştirmek hedefindeyiz. Gecemize katkıda bulunan tüm öğretmenlerimize, şiir yürekli öğrencilerimize ve bizi bu gecede yalnız bırakmayan velilerimize konuklarımıza teşekkürlerimizi sunarız” dedi.





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Yerel Manşetler
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