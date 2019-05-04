banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Final Okulları'ndan geleneksel yabancı dil gecesi

Elbistan Final Okulları tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Yabancı Diller Gecesi’nde anaokulundan liseye kadar bütün öğrenciler İngilizce ve Almanca şarkılar seslendirdiler.

Final Okulları'ndan geleneksel yabancı dil gecesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Elbistan Final Okulları Kurucu Temsilcisi Özkan Karakuş, yabancı dilin gerek ulusal, gerekse uluslar arası boyutta çok önemli olduğunu belirterek, en iyi eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Karakuş, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz eğitimle öğrencilerimizin gerek üniversite hazırlık sınavlarında, gerekse mesleki yaşamlarında yabancı dili en güzel şekliyle kullanabilmelerini amaçlıyoruz. Kurumumuzun diğer bir amacı da öğrencileri yaşam başarısıyla buluşturmak. Bu gecede sevgili öğrencilerimizin değerli dil öğretmenlerinin rehberliğiyle gelmiş oldukları noktayı göreceğiz. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından sahne alan öğrenciler sene boyunca aldıkları yabancı dil eğitimlerinin ardından becerilerini sahnelediler. Anaokulundan liseye kadar bütün öğrenciler İngilizce ve Almanca şarkılar seslendirdiler.

 

 





banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119