Final Okulları'ndan geleneksel yabancı dil gecesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Elbistan Final Okulları Kurucu Temsilcisi Özkan Karakuş, yabancı dilin gerek ulusal, gerekse uluslar arası boyutta çok önemli olduğunu belirterek, en iyi eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Karakuş, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz eğitimle öğrencilerimizin gerek üniversite hazırlık sınavlarında, gerekse mesleki yaşamlarında yabancı dili en güzel şekliyle kullanabilmelerini amaçlıyoruz. Kurumumuzun diğer bir amacı da öğrencileri yaşam başarısıyla buluşturmak. Bu gecede sevgili öğrencilerimizin değerli dil öğretmenlerinin rehberliğiyle gelmiş oldukları noktayı göreceğiz. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından sahne alan öğrenciler sene boyunca aldıkları yabancı dil eğitimlerinin ardından becerilerini sahnelediler. Anaokulundan liseye kadar bütün öğrenciler İngilizce ve Almanca şarkılar seslendirdiler.