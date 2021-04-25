Final Kurs’tan MSÜ sınavında Türkiye 37.’liği

Final Kurs Merkezi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının akademik alanda ilk başarısını Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavında Türkiye 37.’liği elde ederek sağladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavında öğrencilerinin Türkiye genelinde ilk 100’e girerek büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Final Kurs Merkezi ve Final Akademi Okulu Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, şunları söyledi:

“Bireysel ve kitlesel başarının adresi Final Kurs Merkezi’nden 2 öğrencimiz, Türkiye genelinde içerisinde 37., 66., 77., 316., 576. ve 721. olarak büyük bir başarı elde ettiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve gelecekteki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bu başarının tesadüf olmadığı bir gerçektir. Kazandığımız bu başarılar disiplinli ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bizler bu azim ve gayret içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu başarıda emeği olan öğrencilerimizi, kurs ve okul öğretmenlerimiz ile velilerimizi yürekten bir kez daha tebrik ediyorum.”

Final Kurs Merkezi’nde 10.11.12.sınıf ve mezun grup öğrencilere eğitimin devam ettiğini belirten Korkmaz, “Kursumuzda 10.11.12.sınıf ve mezun grup öğrencilere eğitim verilmekte olup, düzenli ders programı, sabit öğretmen kadrosu, bireysel öğrenci takibi, etkin rehberlik hizmeti ve Final’in 72 sayı dergisi ile farklı yayın kitap setleriyle öğrenci takibi yapılmakta olup haftalık deneme ve farklı yayın denemelerle öğrencimiz desteklenmektedir. Yaz kursu kayıtlarımız ve erken kayıt dönemi başlamıştır. Bilgi ve kayıt için kurs öğrencileri ve velileri merkezimize bekliyoruz” dedi.