Final Kurs Merkezi’nden YKS’de Türkiye derecesi

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklandığını belirten Korkmaz, “Bir öğrencimiz sayısal alanda Türkiye 70.’si, TYT’de Türkiye 635.’si ve eşit ağırlıkta da Türkiye 1696.’sı olmuştur. Bir diğer öğrencimiz de TYT’de Türkiye 995.’si olmuştur. Bu başarılarda emeği geçen Elbistan Fen Lisesi ve Final Kurs Merkezi öğretmenlerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Final Kurs Merkezi kurucu müdürü Hasan Korkmaz, şöyle devam etti:

“35 öğrencimiz de ilk 25 binde çeşitli dereceleri paylaşmışlardır. Hiçbir başarı tesadüf değildir sloganıyla çıktığımız bu yolda 22 yıldır Elbistan’ımıza eğitim alanında başarılar ve dereceler katmaktayız. Bireysel ve kitlesel başarının anahtarı olup, büyük başarılara imza atarak eğitim de Elbistan’ın bir numarası olmaya devam ediyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarımız başlamıştır. Final Kurs farkını yaşamak ve başarılarınıza başarı katmak için sizi de kurs merkezimize bekleriz.”