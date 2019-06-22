Final Kurs Merkezi’nden tercih ve kontenjan bilgilendirmesi

Tercih dönemi için sayılı günler kaldığını belirten Final Kurs Merkezi Rehberlik Uzmanı Merve Dal, şunları söyledi:

“15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının arkasından tercih dönemi için sayılı günler kaldı. Sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacaktır. Tercihlerin alınması ise 23-29 Temmuz tarihinde olacaktır. Kılavuza göre ilk defa bu yıl açılacak olan 4 yeni üniversite ise; OSTİM Teknik Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’dir. Üniversite ye kesin kayıt tarihi ise 19 -23 Ağustos arasında olacaktır. İlk defa geçerli olacak bir uygulama ile 2018 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar eğer isterlerse bu puanı kullanabilecekler. ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzda göre 2018 TYT puanımızı kullanabilmek için öğrenci 200 ve üzeri puanı başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu sıralamalar ve yüzdelik dilimler dikkate alınarak 2019 TYT yüzdelik dilim değerine karşılık gelen 200-500 puan aralığına dönüştürülecektir. Bu puan dönüştürülmüş puan olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş puanlar 2018 TYT puanından daha yüksek ya da daha düşük olabilir. Hem 2018 TYT’deki dönüşmüş puan hem de 2019 TYT sınavından alınan TYT puanından hangisini daha yüksekse o öğrencinin nihai sınav puanı olacaktır. 2018 TYT puanı 200 ve üzeri olan ama 2019 TYT sınav puanı olmayan bir adayın dönüştürülmüş puanı 2019 TYT nihai sınav puanı olacaktır. Bütün adayların başarı sıraları 2019 TYT nihai sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

Bazı kontenjanlarda azala bazılarında ise artış olduğunu belirten Dal, “Bununla birlikte tercih için ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuzda 2019 üniversite kontenjanı ( lisans, önlisans, açık öğretim lisans, açık öğretim önlisans ) 835 bin 66 kişi olarak belirlenmiştir. Devlet ve vakıf bazında baktığımız zaman ise devlet üniversitelerinde 288.821 önlisans, 344.368 lisans, 25.509 özel yetenek olmak üzere toplam da 658 bin 698 kontenjan ayrılmıştır. Vakıf üniversitelerine ise 74.735 önlisans, 81.506 lisans, 3.843 de özel yetenek olmak üzere toplam da 106 bin 84, KKTC ve diğer yurtdışı üniversiteleri için ise toplamda 3 bin 985 önlisans, 11 bin 246 lisans, 1053 de özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bölümler bazında kontenjanları incelediğimiz de, tıp 2018 kontenjanı 14.643 iken 2019 kontenjanı ise 15.050 belirlenmiştir. 407 kişilik bir artış vardır.

Hukuk 2018 kontenjanı Bu 16.662 iken 2019 kontenjanı 16.097 belirlenmiştir. 565 kişilik azalma vardır. Diş hekimliği 2018 kontenjanı 6.104 iken 2019 kontenjanı 6.680 olarak belirlenmiştir. 576 kişilik artış vardır. Mimarlık 2018 kontenjanı 8.796 iken 2019 kontenjanı 8.641 olarak belirlenmiştir. 155 kişilik azalma vardır. Eczacılık 2018 kontenjanı 3.366 iken 2019 kontenjanı 3.524 olarak belirlenmiştir. 158 artış vardır. Hemşirelik 2018 kontenjanı 14.936 iken 2019 kontenjanı 15.033 olarak belirlenmiştir. 97 kişilik bir artış vardır. Öğretmenlik 2018 kontenjanları 53.796 iken 2019 kontenjanı 48. 546 olarak belirlemiştir. Toplamda lisansta 47.623 azalma önlisans da 12 bin 539 artış; açıköğretim lisans da 17 bin 617 azalma ve açıköğretim önlisans da 8360 azalma vardır. Kılavuzu incelediğimizde bazı bölümlerde başarı sırası şartı vardır. Bunlar ise; hukuk fakültesi 190 bin, mühendislik fakültesi 300 bin, mimarlık fakültesi 250 bin, tıp fakültesi 50 bin ve öğretmenlik fakültesi 300 bin olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında hepinize en güzel bir tercih dönemi dilerim” ifadelerini kullandı.