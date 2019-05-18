Final Kurs Merkezi’nde kayıtlar başladı

Final Kurs Merkezi’nden özel eğitim kurslarıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, özel eğitim kurslarının kapatılmayacağı ve eğitime devam edeceği vurgulanırken, şöyle denildi:

“Bilindiği gibi bu yıl özel eğitim kurslarının kapatılacağı konusunda MEB tarafından açıklama yapılmıştır. Ancak özel eğitim kurslarının kapatılması için kanun teklifi hazırlanması gereklidir. Kanun teklifi, bu eğitim ve öğretim dönemine yetişmediğinden dolayı kurslar eğitime devam edecektir. Velilerimiz, gelecek yıla kayıt için kurs merkezlerine gidip kayıt yaptırabilirler. Final Kurs Merkezi olarak kayıtlarımız başlamıştır. 11-12.sınıf ve mezun grup için yaz kurslarımız 9 Temmuz’da başlayacaktır. Kayıt ve bilgi için kurs merkezimize bekliyoruz.”