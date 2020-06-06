Final Kurs Merkezi’nde dersler başladı

Kovid-19 virüs salgını yüzünden 16 Mart'tan bu yana eğitime ara verilmişti. 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olduğu günler için Elbistan Final Kurs Merkezi’nde derslere başlandı.

Elbistan Final Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Elbistan Final Kurs Merkezi 1 Haziran itibariyle Milli Eğitim Bakanlığının izin vermesiyle, kurum dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maske takılarak gerekli önlemler alınarak derslere başlandı. 16 Mart tarihinde kursumuzun tatil olmasıyla birlikte uzaktan eğitimle öğrencilerimizin soruları çözüldü. Uzaktan eğimlerde öğrencilerimize bu salgın hastalık döneminde gerek canlı ders gerek soru çözümü içerik finalde, online deneme sınavları, youtube üzerinde videolu ders şeklinde öğrencilerimiz bu dönemde eksiklerini tamamlayıp psikolojik anlamda rehberlik alanında öğrencilerimizi destekledik.”

Yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt işlemlerinin başladığını belirten Korkmaz, “2020-2021 yılı kayıtlarımız başladı. 11. ve 10. sınıflara telafi derslerimiz Haziran 22’sinde başlayarak yaz sezonu boyunca öğrencilerimize eksik konuları tamamlanıp YKS sınavına hazırlık sürecimiz devam edecek. Siz değerli velilerimizi, öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecini beraber değerlendirip planlamak için öğrenciniz ile birlikte kurs merkezimize bekleriz. Unutulmamalı ki yaz dönemi 11. sınıf öğrencileri için sınav hazırlık sürecinde çok önemli bir zaman dilime denk gelmektedir. 27-28 Haziranda YKS ‘ye katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz” dedi.