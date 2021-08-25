Final Kurs Merkezi, YKS’de Türkiye derecesi yapan öğrencisini ödüllendirdi

YKS’de Türkiye 70.’liği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Final Kurs Merkezi öğrencisi için kurs merkezinde bir ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Final Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, YKS’de elde ettiği başarı ile ilçemizi gururlandıran öğrencini kutlayarak bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Öğrencileri ile büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Korkmaz, “Öğrencimizin Türkiye sıralamasında dereceye girmesi bizleri gururlandırdı. Bu başarı tesadüfi değil, büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Sınavda büyük bir başarı gösteren öğrencimizin yetiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencimize eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Final Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, daha sonra YKS sınavında Türkiye derecesi yapan öğrencisine ödülünün takdim etti.