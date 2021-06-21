Final Akademi’den YKS öncesi öğrencilere önemli uyarılar

Sınav öncesi öğrencilerden kendilerine güvenmeleri gerektiğini dile getiren Elbistan Final Akademi Fen ve Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Özlem Söylem, “Elbistan Final Akademi Anadolu ve Fen Lisesi Rehberlik Servisi olarak siz değerli öğrencilerimize birkaç tavsiyemiz olacaktır. Son günler de bu duyguları yaşıyor olabilirsiniz;her şeyi unuttuğunu sanma, deneme netlerinin düşmesi ya da iniş çıkışların olması, yorgunluk, alınganlık, usanmışlık, heyecan, korku, gerginlik gibi duygular yaşıyor olmanız son derece ‘normal’ dir.

Bu duyguları yaşamanın doğal olduğunu ve ben mi sadece böyleyim diye düşünmeyi bırak. Sadece sen böyle değilsin…

‘Öncellikle, seni hayallerine ulaştıracak en büyük şey cesaretindir. Bu sebeple hayallerini büyük, endişelerini ise küçük tut. Unutma ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.’ Bu tür duygu ve düşünceler geldiğinde kısa sürmesini sağlayın, odağınızı başka yere çevirmeye çalışın ve kalan günleri kaliteli geçirmek için çabalayın. Bu olumsuz düşünceler netlerinizi arttırmaz. Sorumluluk alarak, kalan zamanı iyi değerlendirerek olumlu düşünerek güzel şeylerin olacağının farkına varın ve kendinize güvenin” dedi.

Sınav günü yapılacaklarla ilgili rutin oluşturmanın önemli olduğuna vurgu yapan Söylem, “Sınava günler kala yapılan son hamleler, tekrarlar, öğrenilen yanlışlar, uyku ve beslenmeye dikkat gibi adımlarla son ataklar çok etkili ve belirleyici oluyor. Şu ana kadar nasıl bir uyku düzeni ile çalıştıysak o şekilde devam etmeli ve sınava hazırlık sürecinde neler ile beslendiysek aynı besinleri tercih etmeliyiz. Sınava hazırlık sürecinde ki normal rutinimize devam etmeli, motivasyonumuzu düşürecek, kaygı düzeyimizi artıracak ortamlardan uzak durmalıyız” şeklinde konuştu.

Zaman zaman sınavla ilgili ya da sonrasına yönelik endişelerin oluşabileceğini belirten Elbistan Final Akademi Fen ve Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Özlem Söylem, “Kaygı düzeyimizi düşürmek amacı ile sınava gireceğimiz okulu gidip görmeliyiz, okulu gidip görmek sınav günü o heyecanı yenmemizi daha kolay hale getirecektir. Sınav günü rahat edeceğimiz kıyafetler seçmeli, sınav gününden önce sınav giriş belgesi ve kimlik kartlarınızı sınav günü telaş yapmama adına hazır etmeliyiz.

Cumartesi TYT, Pazar AYT sınavı saat 10:15 de başlayacak ve adaylar 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bu sebeple 1 saat öncesinde sınav binasında olmanızı tavsiye ederiz. Sınav binasına girerken maske ve dezenfektan dağıtımı olacaktır. Öğrencilerin yanında bulundurması gereken şeyler: kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve pet şişe içerisinde sudur.

TYT 135 DK, AYT 180 DK dır. Sınav 10.15 te başlayacaktır. Sınav anında rahat edebilmek için maskeleri çıkarabilirsiniz. Sınav esnasında normal yaptığınız denemelerinizde hangi ders sırası ile denemelerinizi çözüyorsanız sınavda da o sırayla çözmenizi tavsiye ederiz. Ve önemli bir uyarıda özellikle TYT sınavında zaman problemi yaşamamak adına sınavda çözemediğimiz sorular üzerinde uzun süre vakit harcamamalı, çözemediğimiz soruları boş bırakmalı tüm sorulara baktıktan sonra kalan sürede boş bırakılan sorulara dönüş yapılmalıdır. Kaydırma ihtimalinin olmaması adına optik kodlama son ana bırakılmamalı yapılan sorular optiğe hemen kodlanmalıdır. Sınav anında fazla heyecan yaşadığımız takdirde kısa bir süre (25-30 sn kadar) kalemi bırakmalı gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alınmalı ve tekrardan sınava devam edilmelidir.

Son olarak da; pandemi döneminde sınava hazırlana gençler olarak sağlığın her şeyden önemli olduğunu sınavın telafisinin yapılabileceği ancak sağlığın telafisinin olmadığını sizler yaşayıp gördünüz. Bu sebeple sonuç ne olursa olsun hiçbir şeyin sizden daha değerli olduğunu unutmayın” dedi.

Açıklamasının sonunda sınava girecek öğrencilere başarı dileyen Söylem, “Öncelikle sınava girecek tüm öğrencilerimize sınavında başarılar dileriz… Herkesin emeğinin karşılığını alacağı güzel bir sınav olması temennisindeyiz. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır. Tercih döneminin ise Ağustos ayının başlarında olması beklenmektedir. Korkularınız ve endişelerinizin boşuna olduğu, çok güzel bir sınav geçirmeniz ve çok güzel sonuçlar almanız dileğiyle….Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum” dedi.