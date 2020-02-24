Final Akademi Okulları bursluluk sınavına yoğun ilgi

Sınav sonrası bir değerlendirme yapan Final Akademi Okulları Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, “2019-2020 eğitim öğretim yılında Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Ortaokul olarak eğitime başlayan Final Akademi Okulları; spor salonu, zeka oyunları odası, fen laboratuvarları, görsel sanatlar dersliği, bilgi teknolojileri sınıfı ve robotik kodlama eğitimleri ile öğrencilere farklı bir eğitim ortamı sunmaktadır. Okulumuzda sınav odaklı YKS- LGS hazırlık yapmakta olup akademik başarı ve yaşam başarısını ön planda tutulmaktadır. Akşam etütleri, soru çözüm saatleri, grup dersleri, birebir dersler, sınıf durum dersleri, artan ve azalan netler dersi gibi çalışmalar ile öğrencilerimiz ulusal sınavlara hazırlanmaktadır. Haftada iki gün deneme, genel deneme ve Türkiye geneli denemeler ile öğrenciler başarı durumunu görmektedir. Akademik başarı ön planda olup öğrencilerimiz sınavda başarı sağlayıp hedeflerindeki okullara ve mesleklere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Her insan bir dünyadır duruşuyla bireysel farklılıkları görerek öğrencimize çalışma sistemleri hazırlayarak başarı odaklı eğitim verilmektedir. Aynı zamanda okulumuzda sanatsal faaliyetler, şehir dışı öğrenci motivasyon gezileri, spor aktiviteleri yapılmaktadır” dedi.

Bursluluk sınavına yoğun ilgi gösteren veliler ve öğrencilere teşekkür eden Korkmaz, “2020-2021 yılı kayıtlarımız başlamış olup, sınav sonucu Cuma günü açıklanacaktır. Sınava katılan öğrencilerimiz sonuçlarını Cuma günü okulumuzdan alabilirler. Yoğun ilgi ve katılımdan dolayı velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



