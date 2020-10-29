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Filyasyon ekibindeki diş hekimi darp edildi

Elbistan'da bir şahıs, kendisini ve yanındaki kadını maske takmaları yönünde uyaran filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Filyasyon ekibindeki diş hekimi darp edildi
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 Elbistan'da bir şahıs, kendisini ve yanındaki kadını maske takmaları yönünde uyaran filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi görevlileri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir vatandaştan Covid-19 testi için örnek aldıkları apartmanın dışında maskesiz şekilde duran bir kadını uyardı. Uyarının ardından kadının yanındaki şahıs, hakaret ettiği filyasyon ekibindeki görevli diş hekimi K.D'yi darp etti. Saldırıya uğrayan diş hekimi K.D, Elbistan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve şüpheli M.C'den şikayetçi oldu.
Diş hekimini darp ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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