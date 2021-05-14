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Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden 100’den fazla Filistinli için Elbistan’daki 3 ayrı camide gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden 100’den fazla Filistinli için Elbistan’daki 3 ayrı camide gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin Filistinlilere yönelik sert saldırıları sonrası başlayan olaylar, Gazze'ye sıçradı. İsrail, bölgede birçok yerleşim alanını bombardımana tutarken, bu süreçte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 119'a, yaralıların sayısı ise 830'a yükseldi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Elbistan’da da Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Cami’de kılınan gıyabi cenaze namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında hayatlarını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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