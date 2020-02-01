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Filenin sultanları, uzatmada güldü

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde Nevşehir Belediyespor’la karşılaşan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Filenin sultanları, uzatmada güldü
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 17.hafta karşılaşmaları oynandı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, olumsuz hava şartları dolayısıyla Nevşehir Belediyespor’la Kahramanmaraş’ta karşı karşıya geldi. Ligde 9.ve 6.sırayı paylaşan iki takımın mücadelesi Osman Sayın Spor Salonu’nda oynandı. İstediği oyunu sahaya yansıtamayan filenin sultanları, maçın ilk setini 25-20 yenik tamamladı. İkinci sette daha toparlanmış bir görüntü çizen filenin sultanları, baştan sona üstün götürdüğü seti 25-23 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 3.setinde de savunma ve ataklarda ağırlığını koyan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, bu seti de 25-21 alarak skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın son setini 25-20 kazanan konuk ekip, maçı uzatmaya götürdü. Maçın uzatma setinin hemen başında üst üste aldığı sayılarla 4-0’ı yakalayan filenin sultanları, farkın kapanmasına izin vermedi. Filenin sultanları, 15-7 aldıkları bu setle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla puanını 20’ye çıkararak bir üst sıraya yerleşti.



 

 


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