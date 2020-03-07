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Filenin sultanları, sezonu galibiyetle kapattı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda 2019-2020 sezonunun son maçında evinde ağırladığı Kahramankazan Belediyespor’u 3-1 yenen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı sezonu galibiyetle kapattı.

Filenin sultanları, sezonu galibiyetle kapattı
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol Ligi’nin 2019-2020 sezonu, 22.hafta maçlarının oynanması ile tamamlandı. Bu sezon, Elbistan’ı temsilen ilk kez sahaya çıkan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ligden düşmesi kesinleşen Kahramankazan Belediyespor’u ağırladı. Elbistan Kapalı Spor Salonu’ndaki karşılaşma, filenin sultanlarının 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Birinci seti 25-19, ikinci seti de 25-15 kazanan filenin sultanları, yedek oyuncularla çıktığı 3.seti 25-17 kaybetti. Maçın uzatma seti ise oldukça çekişmeli geçti. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, uzatma setini 27-25 kazanmasını bildi.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 22 hafta sonunda 8 galibiyet ve 14 de mağlubiyet alarak ligi 10.sırada tamamladı. Filenin sultanları, oynadıkları 22 maçta 32 set alırken 51 sette de yenildi.

Elbistanspor Kadın Voleybol Kulüp Başkanı Yusuf Şahin, sezon boyunca ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışan sporcuları kutladı.

Grubun en düşük bütçeli takımı olmasına rağmen iyi mücadele ederek ligde kaldıklarını belirten Şahin, “Grubun en düşük bütçeli takımıydık. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımı oluşturduk. Sezon boyunca, hem teknik heyetimiz hem de oyuncularımız gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ligi istediğimiz sırada bitiremedik ama ligde kaldık. İnşallah seneye daha iyi bir hazırlık süreci geçireceğiz. Tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize ve taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Sporcular da, özellikle iç saha maçlarında kendilerini desteklemeye gelen Elbistanlılara şükranlarını sunarak galibiyeti taraftarlara hediye ettiler.

Takım kaptanı Burcu Evin, “Sezon boyunca yensek de yenilsek de bizleri yalnız bırakmayan Elbistanlılara teşekkür ediyoruz. Takım olarak Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek için çaba gösterdik. Şansız şekilde kaybettiğimiz maçlarımız oldu. Elbistan’da oynadığımız tüm maçlarda taraftarın desteğini hep yanımızda hissettik. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah, önümüzdeki sezon daha iyi kenetlenmiş ve hazırlanmış bir şekilde taraftarlarımızın ve Elbistanlıların karşısına çıkacağız. Bizlere inanan ve destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.


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